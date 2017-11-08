 En şık anlaşma! – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    En şık anlaşma!

    En şık anlaşma!
    Türkiye Futbol Federasyonu, dünyaca ünlü giyim markası Damat ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Damat, Milli Takımların Resmi Moda Tedarikçisi oldu. Riva'da gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve yönetim kurulu üyeleri ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve milli oyuncular katıldı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    En şık anlaşma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.