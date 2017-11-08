En şık anlaşma!

Türkiye Futbol Federasyonu, dünyaca ünlü giyim markası Damat ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Damat, Milli Takımların Resmi Moda Tedarikçisi oldu. Riva'da gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve yönetim kurulu üyeleri ile Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve milli oyuncular katıldı.