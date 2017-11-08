 Çok çalışmak zorundayız – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Çok çalışmak zorundayız

    Çok çalışmak zorundayız
    AY-YILDIZLI ekibimizin yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, sponsorluk anlaşmasının ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, Milli Takım'ın gençleştiğini kaydedip, "Çok çalışıp fiziksel olarak güçlü olmalıyız. Milli Takımlarda en çok fizik gücü kuvvetli takımlar öne çıkıyor. Çok genç, istekli ve arzuluyuz. Bunu antrenmanlarda görüyorum" açıklamasını yaptı.
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:07
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çok çalışmak zorundayız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.