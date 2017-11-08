Çok çalışmak zorundayız

AY-YILDIZLI ekibimizin yıldız isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, sponsorluk anlaşmasının ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, Milli Takım'ın gençleştiğini kaydedip, "Çok çalışıp fiziksel olarak güçlü olmalıyız. Milli Takımlarda en çok fizik gücü kuvvetli takımlar öne çıkıyor. Çok genç, istekli ve arzuluyuz. Bunu antrenmanlarda görüyorum" açıklamasını yaptı.