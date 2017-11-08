2024'ü alacağız
Avrupa Şampiyonası adaylığına hız vereceklerini söyleyen TFF Başkanı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu finali alacağımıza inancımız tam” ifadesini kullandı
ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI
FUTBOL Federasyonu olarak toplum vicdanını yaralayan hareketlere karşı en ağır yaptırımı uyguladıklarını da söyleyen Demirören, "Geçtiğimiz dönemde 'neden ceza vermiyorsunuz' diyenler, bu sezon bir futbolcuya 5, 6 maç ceza verilince eleştiriyor. Renklerin değil, futbolun federasyonuyuz. Kaos, suni gündem değil akıl üretelim. Başka Türkiye ve başka Türk futbolu yok" sözlerini sarfetti.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:55
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
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