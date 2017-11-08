2024'ü alacağız

Avrupa Şampiyonası adaylığına hız vereceklerini söyleyen TFF Başkanı, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu finali alacağımıza inancımız tam” ifadesini kullandı

FUTBOL Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, sponsorluk anlaşmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığıyla ilgili sözlerine başlayan Demirören, "Euro 2024 adaylığımıza hız vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu finali alacağımıza inancımız tam. İstanbul'u finaller şehri yapacağız. Ekonomisiyle, kalitesiyle, yıldızlarıyla Avrupa Süper Ligi'ne girmeyi hak eden bir Türk futbolu var" dedi.



ELEŞTİRİLERE SERT ÇIKTI

FUTBOL Federasyonu olarak toplum vicdanını yaralayan hareketlere karşı en ağır yaptırımı uyguladıklarını da söyleyen Demirören, "Geçtiğimiz dönemde 'neden ceza vermiyorsunuz' diyenler, bu sezon bir futbolcuya 5, 6 maç ceza verilince eleştiriyor. Renklerin değil, futbolun federasyonuyuz. Kaos, suni gündem değil akıl üretelim. Başka Türkiye ve başka Türk futbolu yok" sözlerini sarfetti.