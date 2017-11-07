Yabancılara izin yok
Süper Lig’deki yabancı sayısına değinen A Milli Takım’ın hocası, “Futbolcuların yalnızca yüzde 35’i yerli. Federasyonla sahadaki yabancı sayısına sınır koyacağız” dedi
BENİ YAŞATMAZLAR!
"TÜRKİYE'DEKİ problem, futbolcularla birlikte çalışacak zaman yok. Kazanmaya alışmış futbolcu grubuna sahip olmak gerekir. Türkiye'de para var. İtalyanlar'ın hayal ettiği stadyumlar var ama o tür futbolcular çok az. Türkçe öğrenmek istemiyorum. Burada kaç muhabir peşimde biliyor musunuz? 40 kadar. Eğer Türkçe konuşabildiğimi anlarlarsa beni burada yaşatmazlar!"
SÖZLERİ GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Mircea Lucescu'nun İtalyan basınına yaptığı açıklamalar güne damgasını vurdu. Rumen hocasın sözleri özellikle sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Birçok futbolsever, tecrübeli teknik adamla ilgili eleştirel ifadeler kullandı.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 01:40
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
41p3r Yabancı teknik direktörlere de bir sınır koysalar da milli takımı bir Türk çalıştırsa, elin yabancı bunağının ne işi var milli takımda?
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"Yerime biri lazım"
Toplam 13
Yorum
karakartal hocam kabul et ilhan mansız nihat kahveci yada guti üçlüsünden biri yardımcı olarak gerekiyor yanına. bazı zamanlar maçı okuyamadığın oluyor
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Lucescu: Yabancı sayısına limit koyacağız!
Toplam 47
Yorum
Pehlivan Yabanci kisitlanamaz ligin degeri artti yerli oyuncular simarir 10 katina satilmaya calisilir futbolumuz biter...
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