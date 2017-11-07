Yabancılara izin yok

Süper Lig’deki yabancı sayısına değinen A Milli Takım’ın hocası, “Futbolcuların yalnızca yüzde 35’i yerli. Federasyonla sahadaki yabancı sayısına sınır koyacağız” dedi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuştu. Birçok konu hakkında önemli açıklamalar yapan Rumen hocanın özellikle Süper Lig'deki yabancı sınırlamasıyla ilgili sözleri öne çıktı. Türkiye'de oynayan futbolcuların yüzde 65'inin yabancı olduğunu söyleyen Lucescu, "Federasyonla sahadaki yabancı sayısına sınır koyacağız. Bunu yapmadan olmaz. Cengiz Ünder, Emre Mor ve Enes Ünal, yurt dışında ama oynayamıyorlar. Çok erken gittiler. Takımında oynamayanı ben nasıl Milli Takım'a çağırayım" dedi. 72 yaşındaki hocanın röportajında sarfettiği diğer sözler şöyle:



BENİ YAŞATMAZLAR!

"TÜRKİYE'DEKİ problem, futbolcularla birlikte çalışacak zaman yok. Kazanmaya alışmış futbolcu grubuna sahip olmak gerekir. Türkiye'de para var. İtalyanlar'ın hayal ettiği stadyumlar var ama o tür futbolcular çok az. Türkçe öğrenmek istemiyorum. Burada kaç muhabir peşimde biliyor musunuz? 40 kadar. Eğer Türkçe konuşabildiğimi anlarlarsa beni burada yaşatmazlar!"



SÖZLERİ GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Mircea Lucescu'nun İtalyan basınına yaptığı açıklamalar güne damgasını vurdu. Rumen hocasın sözleri özellikle sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Birçok futbolsever, tecrübeli teknik adamla ilgili eleştirel ifadeler kullandı.