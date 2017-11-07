 Sakat Emre Mor kadrodan çıkarıldı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Sakat Emre Mor kadrodan çıkarıldı

    Sakat Emre Mor kadrodan çıkarıldı
    İSPANYA'NIN Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor, A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı. Romanya ve Arnavutluk ile oynanacak maçlar öncesi yapılan açıklamada, İspanyol ekibinin antrenmanında sakatlanan yıldız futbolcunun sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı zedelenme olduğu belirtildi. Bu futbolcunun tedavisine de kulübünde devam edilmesine karar verildi.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
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