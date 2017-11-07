 Milli Takım sahaya çıktı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Milli Takım sahaya çıktı

    Milli Takım sahaya çıktı
    A Milli Takım, Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı özel maçlar için dün bir araya geldi. Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde toplanan ayyıldızlı ekibimiz, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde hafif tempoda bir çalışma gerçekleştirdi. Tesislerde bugün bir idman daha yapacak olan milliler, yarın da maçın oynanacağı Romanya'nın Cluj kentine hareket edecek.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:30
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