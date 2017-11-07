G.Saraylı oyuncu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyetinin yaptığı muayene ve tetkikler sonucunda Tolga'nın iyileşme sürecinin kamp dönemini aşacağı öngörülerek, futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:55
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Cenk Gönen yok oluyor
Toplam 2
Yorum
md beşiktaşı kaç maç yaktı.Beşiktaşta kalması için uğraşan futboldan anlamayan veya bunu bilip düşmanlık için uğraşanlar,bunu okuyun ve utanın
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F.Bahçe'de kadro dışı yok! Transfer başladı...
Toplam 17
Yorum
Düsseldorf'lu Devre arası TD degiştirecek,, gitmesi gerekenlerden (!) kurtulacak,, gelecek yeni TD'rün önerdigi oyuncuları alacak YÖNETIM DURUŞU !
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Babel'den yayıncı kuruluşa tepki
Toplam 2
Yorum
SMD Adam haklı Beinsports oldugu için demiyorum herkes kafasına göre görüntüleri haber sayfalarında paylaşabiliyorsa bu adamında hakkı var..
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