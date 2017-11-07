 G.Saraylı oyuncu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    G.Saraylı oyuncu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

    G.Saraylı oyuncu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
    Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada, sol ayak tabanında yaralanma meydana gelen sarı-kırmızılı oyuncu Tolga Ciğerci, A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

    A Milli Takım'ın Riva'daki kampında sağlık heyetinin yaptığı muayene ve tetkikler sonucunda Tolga'nın iyileşme sürecinin kamp dönemini aşacağı öngörülerek, futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:55
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