Barış Yardımcı Milli Takım'a çağrıldı
Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmalar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna Bursaspor'dan Barış Yardımcı dahil edildi.
Fortuna Düsseldorf ile 5 Kasım'da oynadığı lig maçında sağ ayak bileği burkulan Kaan Ayhan'ın A Milli Takım sağlık ekibince yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda ayak bileği eklem kapsülünde ve bağlarında zedelenme saptanarak tedavisine başlandı. Futbolcunun sakatlığının kamp döneminde planlanan özel maçlar süresince iyileşmeme ihtimali göz önüne alınarak, kadronun Barış ile takviye edilmesi uygun bulundu. Barış, akşam ilerleyen saatlerde A Milli Takım'ın Riva'daki kampına katılacak.
Ayrıca, kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle yapılan görüntüleme tetkikleri (MRG) sonucunda ciddi bir yaralanma bulgusu saptanmayan Çağlar Söyüncü de uygulanan tedaviye hızla yanıt verdi ve bu akşamki antrenman programına dahil edildi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 18:49
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Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı...
Toplam 22
Yorum
4te1 niye dalga geciyonuz anlamiyorum,aykutun zaten en az 4 istifa hakki var bunlardan sadece birincisini kullandi. 3 istifa hakki daha var:))
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Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı...
Toplam 22
Yorum
bjkli iyi sevindik. Vardar Fatihi Hocamızın kalmasına..
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Neustadter: Havlu atmayacağız
Toplam 8
Yorum
bjkli senle mi düzlüğe çıkacak bu takım?
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