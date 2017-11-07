 Almanlar’dan Çakır’a davet – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    Almanlar’dan Çakır’a davet

    Almanlar’dan Çakır’a davet
    ALMANYA'NIN 14 Kasım'da Fransa ile oynayacağı özel maçta FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Almanya'nın Çakır'ı ismen davet ettiği ifade edildi. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongur yapacak.
    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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