Almanlar’dan Çakır’a davet

ALMANYA'NIN 14 Kasım'da Fransa ile oynayacağı özel maçta FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Almanya'nın Çakır'ı ismen davet ettiği ifade edildi. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongur yapacak.