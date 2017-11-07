A Milli Takım, hazırlıkları tamamladı
Romanya ile hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı.
Romanya ile hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapıldı. Rumen teknik adam antrenman öncesinde futbolcuları bir araya toplayarak kısa bir maç toplantısı yaptı. Sakatlığı bulunan Kaan Ayhan takımla antrenmanda yer almazken, bu futbolcunun maça yetişememesi ihtimaline karşın son dakikada Bursaspor'dan Barış Yardımcı kadroya dahil edildi. Yapılan çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst de takip etti. Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan oyuncular, dar alandı minyatür kale maç yaptı. Mircea Lucescu, idmanın basına kapalı bölümünde Romanya maçının taktiği üzerinde durdu.
A Milli Futbol Takımı, yarın sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla mücadelenin oynanacağı Cluj kentine gidecek.
A Milli Futbol Takımı, yarın sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla mücadelenin oynanacağı Cluj kentine gidecek.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 18:42
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı...
Toplam 22
Yorum
4te1 niye dalga geciyonuz anlamiyorum,aykutun zaten en az 4 istifa hakki var bunlardan sadece birincisini kullandi. 3 istifa hakki daha var:))
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Cehennem donmadı! F.Bahçe resmen açıkladı...
Toplam 22
Yorum
bjkli iyi sevindik. Vardar Fatihi Hocamızın kalmasına..
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Neustadter: Havlu atmayacağız
Toplam 8
Yorum
bjkli senle mi düzlüğe çıkacak bu takım?
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