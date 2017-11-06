Romanya maçının hazırlıkları başlıyor

Aday kadroya sürpriz isimlerin çağırıldığı A Milli Futbol Takımı bugün İstanbul'da toplanacak. Bir günlük çalışmanın ardından Romanya ile oynayacağı hazırlık maçı için çarşamba günü Cluj'a gidecek olan ay-yıldızlılar, perşembe günü 21.15'te sahaya çıkacak. Cuma günü Antalya'ya geçecek olan milliler, 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk'u konuk edecek.