 Romanya maçının hazırlıkları başlıyor – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Romanya maçının hazırlıkları başlıyor

    Romanya maçının hazırlıkları başlıyor
    Aday kadroya sürpriz isimlerin çağırıldığı A Milli Futbol Takımı bugün İstanbul'da toplanacak. Bir günlük çalışmanın ardından Romanya ile oynayacağı hazırlık maçı için çarşamba günü Cluj'a gidecek olan ay-yıldızlılar, perşembe günü 21.15'te sahaya çıkacak. Cuma günü Antalya'ya geçecek olan milliler, 13 Kasım Pazartesi günü Arnavutluk'u konuk edecek.
    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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