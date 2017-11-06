 Emre Mor'dan kötü haber – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    Emre Mor'dan kötü haber

    Emre Mor'dan kötü haber

    Emre Mor, Celta Vigo antrenmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk maçları kadrosundan çıkarıldı.

    Sezon başında Borussia Dortmund'dan 13 milyon euroluk bedelle Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor'dan Milli Takım'a kötü haber geldi. Takımının antrenmanında sakatlanan 20 yaşındaki oyuncu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.

    TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

    İspanya'nın Celta Vigo takımı ile yaptığı antrenman sırasında sağ ayak bileği bağlarında burkulmaya bağlı zedelenme oluşan Emre Mor, A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

    Celta Vigo'dan gelen tıbbi raporu inceleyen A Milli Takım teknik heyeti, sağlık ekibi ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcunun tedavisine kulübünde devam edilmesini uygun buldu.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:12
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