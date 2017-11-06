Emre Mor'dan kötü haber
Emre Mor, Celta Vigo antrenmanında yaşadığı sakatlık sebebiyle A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk maçları kadrosundan çıkarıldı.
Sezon başında Borussia Dortmund'dan 13 milyon euroluk bedelle Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor'dan Milli Takım'a kötü haber geldi. Takımının antrenmanında sakatlanan 20 yaşındaki oyuncu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
İspanya'nın Celta Vigo takımı ile yaptığı antrenman sırasında sağ ayak bileği bağlarında burkulmaya bağlı zedelenme oluşan Emre Mor, A Milli Takım'ın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.
Celta Vigo'dan gelen tıbbi raporu inceleyen A Milli Takım teknik heyeti, sağlık ekibi ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcunun tedavisine kulübünde devam edilmesini uygun buldu.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:12
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Dünya Beşiktaş’ı konuşuyor
Toplam 4
Yorum
forever1903 makine, seviyoruz seni, ama 2-3 macta dinlendirilmesi gerek yoksa gecen sene atiba gibi düsüse gecer, kupa maclarinda oynamamali
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Fenerbahçe skoru koruyamıyor
Toplam 1
Yorum
mehmet sorunda burada zaten sen FENERBAHÇE sin öne geçince durmayacaksın çağ dışı anlayışla skoru korumaya çalışmayacaksın Yazıklar olsun
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''Benden bu kadar''
Toplam 13
Yorum
fb44_ hadi inşaALLAH.......... BIRAKIN artık Fenerbahçemizi, yakamızdan düşün vizyonu küçük insanlar! giderken azizini yanına almayı unutma :):):)
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