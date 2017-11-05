 ‘Türk futboluna güvenim tam’ – Fotomaç – 05 Kasım 2017 ;
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    05 Kasım 2017, Pazar
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    ‘Türk futboluna güvenim tam’

    ‘Türk futboluna güvenim tam’
    MİLL İ Takım'ın hocası Lucescu, 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri için önlerinde zaman olduğunu belirtip, Türk futbolcuların potansiyeline güvendiğini belirtti. Luce, "Önümüzdeki maçlarda oyuncularımı değerlendirebileceğimi düşünüyorum. Onların potansiyeline güveniyorum. Öncelikle Türk futbolunun potansiyeline güveniyorum" dedi.
    1. 05 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:14
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