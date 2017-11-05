Tolgay Arslan'dan Milli Takım açıklaması
Beşiktaş'ın yıldızı Tolgay Arslan, A Milli Futbol Takımı'nda forma giymesiyle ilgili açıklamalar yaptı.
Tolgay Arslan, Milli Takım'da oynamasının mümkün olup olmadığı hakkındaki soruya " Milli Takım'la ilgili engel şu, dosyalarım FIFA'da mahkemede... Sıramı bekliyorum. Eğer FIFA izin vermezse CAS'a gideceğiz. CAS'ta bununla ilgili birkaç örnek var. Sabırlı olmam gerekiyor. Federasyon ve Lucescu da konuyla ilgileniyor. İnşallah izin çıkarsa formayı giymeyi çok istiyorum" diyerek yanıt verdi.
- 05 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:17
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Toplam 2
Yorum
Alex Hadi git artık neyi bekliyorsun kara bir bulut gibi çöktün üzerimize artık maç konuşmaya utanıyorum yeter artık git gelsin ERSUN HOCA
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Toplam 2
Yorum
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Toplam 15
Yorum
onur Bu hareketi yapan futbolcuyu takımında oynatan da buna göz yuman da suçlu.Alt yapıda önce şerefli olmayı öğretirsek futbol oymayı öğreniriz.
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