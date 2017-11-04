Luce’den sürpriz kadro

Milli Takımın, aday kadrosuna 4 isim ilk kez çağırıldı. Arda, Emre, Caner kesik yedi. Uğur Demirok ise 3.5 yıl sonra davet aldı

A Milli Futbol Takımı'nın, 9 Kasım'da Romanya ve 13 Kasım'da Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının 26 kişilik aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Lucuscu, İstanbulspor'dan Okan Kocuk, Dordrecht'ten Erol Alkan, Kayseri'den Atilla Turan ve Hannover 96'dan Kenan Karaman'ı ilk kez aday kadroya davet etti. Milli takım kariyerini bitiren Nuri Şahin'in yanı sıra Arda, Mehmet Topal, Caner, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç, Volkan Şen ve Burak Yılmaz'ı ise çağırmadı. Kadro şöyle:





OYUNCU / TAKIMI

Harun Bursaspor

Okan Kocuk İstanbulspor

Volkan Babacan M. Başakşehir

Kaan Ayhan Düsseldorf

Ozan Tufan Fenerbahçe

İsmail Köybaşı Fenerbahçe

Çağlar Söyüncü Freiburg

Erol Alkan Dordrecht

Ömer Toprak B. Dortmund

Serdar Aziz Galatasaray

Selçuk Şahin Galatasaray

Tolga Ciğerci Galatasaray

Uğur Demirok Trabzonspor

Yusuf Yazıcı Trabzonspor

Okay Yokuşlu Trabzonspor

Atilla Turan Kayserispor

Deniz Türüç Kayserispor

Cengiz Ünder Roma

Emre Mor Celta Vigo

Oğuzhan Beşiktaş

Cenk Tosun Beşiktaş

Emre Akbaba Alanyaspor

Hakan Milan

Yunus Mallı Wolfsburg

Kenan Karaman Hannover 96

Enes Ünal Levante