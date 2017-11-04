Luce’den sürpriz kadro
Milli Takımın, aday kadrosuna 4 isim ilk kez çağırıldı. Arda, Emre, Caner kesik yedi. Uğur Demirok ise 3.5 yıl sonra davet aldı
OYUNCU / TAKIMI
Harun Bursaspor
Okan Kocuk İstanbulspor
Volkan Babacan M. Başakşehir
Kaan Ayhan Düsseldorf
Ozan Tufan Fenerbahçe
İsmail Köybaşı Fenerbahçe
Çağlar Söyüncü Freiburg
Erol Alkan Dordrecht
Ömer Toprak B. Dortmund
Serdar Aziz Galatasaray
Selçuk Şahin Galatasaray
Tolga Ciğerci Galatasaray
Uğur Demirok Trabzonspor
Yusuf Yazıcı Trabzonspor
Okay Yokuşlu Trabzonspor
Atilla Turan Kayserispor
Deniz Türüç Kayserispor
Cengiz Ünder Roma
Emre Mor Celta Vigo
Oğuzhan Beşiktaş
Cenk Tosun Beşiktaş
Emre Akbaba Alanyaspor
Hakan Milan
Yunus Mallı Wolfsburg
Kenan Karaman Hannover 96
Enes Ünal Levante
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:12
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Luce’den sürpriz kadro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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