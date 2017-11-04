 Luce’den sürpriz kadro – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Luce’den sürpriz kadro

    Luce’den sürpriz kadro

    Milli Takımın, aday kadrosuna 4 isim ilk kez çağırıldı. Arda, Emre, Caner kesik yedi. Uğur Demirok ise 3.5 yıl sonra davet aldı

    A Milli Futbol Takımı'nın, 9 Kasım'da Romanya ve 13 Kasım'da Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının 26 kişilik aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Lucuscu, İstanbulspor'dan Okan Kocuk, Dordrecht'ten Erol Alkan, Kayseri'den Atilla Turan ve Hannover 96'dan Kenan Karaman'ı ilk kez aday kadroya davet etti. Milli takım kariyerini bitiren Nuri Şahin'in yanı sıra Arda, Mehmet Topal, Caner, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç, Volkan Şen ve Burak Yılmaz'ı ise çağırmadı. Kadro şöyle:


    OYUNCU / TAKIMI
    Harun Bursaspor
    Okan Kocuk İstanbulspor
    Volkan Babacan M. Başakşehir
    Kaan Ayhan Düsseldorf
    Ozan Tufan Fenerbahçe
    İsmail Köybaşı Fenerbahçe
    Çağlar Söyüncü Freiburg
    Erol Alkan Dordrecht
    Ömer Toprak B. Dortmund
    Serdar Aziz Galatasaray
    Selçuk Şahin Galatasaray
    Tolga Ciğerci Galatasaray
    Uğur Demirok Trabzonspor
    Yusuf Yazıcı Trabzonspor
    Okay Yokuşlu Trabzonspor
    Atilla Turan Kayserispor
    Deniz Türüç Kayserispor
    Cengiz Ünder Roma
    Emre Mor Celta Vigo
    Oğuzhan Beşiktaş
    Cenk Tosun Beşiktaş
    Emre Akbaba Alanyaspor
    Hakan Milan
    Yunus Mallı Wolfsburg
    Kenan Karaman Hannover 96
    Enes Ünal Levante
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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