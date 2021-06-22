Haberler Medipol Başakşehir Peter Zulj adım adım Başakşehir'e!

adım adım 'e!

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forması giyen ve performansıyla beğeni toplayan , 'e transfer olmak üzere. Turuncu lacivertliler geçen sezon devre arasında Göztepe'ye transfer olan ve çıktığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösteren 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 16:02 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 16:48
Peter Zulj adım adım Başakşehir'e!

, geçen sezon ekibi 'de kiralık olarak forma giyen, bonservisi ise 'nın kulübünde olan 'u kadrosuna katıyor.

Turuncu lacivertliler geçen sezon devre arasında Göztepe'ye transfer olan ve çıktığı 16 maçta 4 gol, 2 asistlik performans gösteren 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı. Avusturyalı futbolcunun ile 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Zulj, 'nda da 11 kez forma giydi.

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