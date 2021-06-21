Son dakika transfer haberi: Lucas Lima Başakşehir'de! İşte sözleşme detayları

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir sol beke takviye yaptı. Turuncu-lacivertliler, son olarak Al-Ahli'de forma giyen Lucas Lima'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.



Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima'yı üç yıllığına kadrosuna kattı.

Kariyerine Brezilya'nın Internacional Kulübü'nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, Fransa'nın Nantes Kulübü'ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve Suudi Arabistan'ın Al Ahli Kulübü'ne transfer olmuştu.

Lucas Lima'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.