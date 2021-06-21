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Son dakika transfer haberi: 'de! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren sol bek mevkisini ile güçlendirdi. Turuncu-lacivertliler resmi hesabından yaptığı açıklamada, son olarak Ligi ekibi Al-Ahli'de forma giyen Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:15
Son dakika transfer haberi: Lucas Lima Başakşehir'de! İşte sözleşme detayları

ekiplerinden sol beke takviye yaptı. Turuncu-lacivertliler, son olarak Al-Ahli'de forma giyen 'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Al-Ahli kulübünde oynayan futbolcu Lucas Lima'yı üç yıllığına kadrosuna kattı.

Kariyerine 'nın 'nde başlayan 29 yaşındaki sol bek, 'nın 'ndeki performansıyla dikkat çekmiş ve 'ın 'ne transfer olmuştu.

Lucas Lima'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz.

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