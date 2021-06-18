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Son dakika transfer haberi! 'de!

Son dakika transfer haberi: Önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmalarını sürdüren transferde hızlandı. ve -Mbombo ile yollarını ayıran turuncu-lacivertliler, ile anlaşma sağladı. Öte yandan Başakşehir'de kanat ve forvet mevkileri için operasyon devam ediyor.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 11:43
Son dakika transfer haberi! Lucas Lima Başakşehir'de!

-Mbombo ile yollarını ayıran , sol bek için 'yla anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler, Teknik Direktör 'ın öncelikleri arasında bulunan kanat ve forvet transferleri için de çalışmalarını sürdürüyor. Kocaman, ayrıca sol ayaklı bir orta saha da istiyor.
Geride kalan sezonu 48 puanla 12. sırada tamamlayan ve özellikle son haftalarda düşme korkusunu da yaşayan , transfer çalışmalarına da hız verdi. Sözleşmesi sona eren 'a teşekkür eden turuncu-lacivertli ekip, 'den kiraladığı -Mbombo'nun da satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, yönetime sunduğu listede sol bek, kanat ve forvet bölgelerini öncelikli tutmuş ve bu mevkilere 1'er transfer istemişti.
Mbombo'yla da yolların ayrılmasının ardından sol bek için Al-Ahli'de top koşturan Lucas Lima'yı renklerine bağlayan Başakşehir, bu transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Kocaman'ın istediği kanat ve forvet mevkileri için çalışmalar sürüyor. Aykut Kocaman, ayrıca sol ayaklı bir orta saha oyuncusu istediğini de turuncu-lacivertli yetkililere iletti.

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