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ile sözleşme yeniledi

Son dakika spor haberi... ekiplerinden , iç transferde de çalışmalarını yürütüyor. ekibi, Belçikalı yıldızı ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2021 Cumartesi 18:13
Başakşehir Nacer Chadli ile sözleşme yeniledi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren , mevcut oyuncularla ilgili kararlarını da sonuca bağlıyor.

Başakşehir, geçen sezon 'dan kadroya kattıkları 'nin sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli futbolcularımızdan Nacer Chadli ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı. Belçika Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Nacer Chadli ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Başakşehir'de 22 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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