Son dakika transfer haberleri: Başakşehir Volkan Babacan'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Medipol Başakşehir, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak, tecrübeli kalecisi Volkan Babacan'ın sözleşmesini uzattı. Turuncu-lacivertliler, 33 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık yeni mukavele imzaladı.

Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, milli futbolcularımızdan Volkan Babacan ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2014 yılından bu yana formamızı giyen ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda ailemizin sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Tecrübeli kalecimize kulübümüzde nice başarılar diliyoruz.