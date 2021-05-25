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Son dakika transfer haberleri: 'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Son dakika transfer haberi... 'de sezonu istediği yerde bitiremeyen , iç transferde ilk imzayı 'a attırdı. Turuncu-lacivertliler, 2014'ten bu yana formasını giyen 33 yaşındaki tecrübeli kaleciyle 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 20:40
Son dakika transfer haberleri: Başakşehir Volkan Babacan'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

, transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak, tecrübeli kalecisi 'ın sözleşmesini uzattı. Turuncu-lacivertliler, 33 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık yeni mukavele imzaladı.

Başakşehir'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, milli futbolcularımızdan Volkan Babacan ile üç yıllık yeni sözleşme imzaladı.

2014 yılından bu yana formamızı giyen ve yaşadığımız şampiyonluk sevinci de dahil olmak üzere birçok başarımızda ailemizin sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Tecrübeli kalecimize kulübümüzde nice başarılar diliyoruz.

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