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- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 41. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 09:52 Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021 Salı 09:55
Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'd1 beIN Sports max 2'de canlı yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Medipol Başakşehir: , , , , , , , Deniz Türüç, Denijel Aleksic, Edin Visca, Crivelli

Kayserispor: Doğan Alemdar, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak

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