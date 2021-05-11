Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 41. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir - Kayserispor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'd1 beIN Sports max 2'de canlı yayınlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ravil Tagir, Mbombo, Youssouf, Tolga, Berkay, Deniz Türüç, Denijel Aleksic, Edin Visca, Crivelli

Kayserispor: Doğan Alemdar, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Attamah, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, İlhan Parlak