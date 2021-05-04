Yine geri döndü

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlarla bir anda kendisini düşme hattında bulan son şampiyon Başakşehir, direkt rakipleri BB Erzurum'dan sonra Ankaragücü engelini de aşıp, rahat bir nefes aldı. İlk yarıda 15'te Pantsil'in golüyle geri düşen turuncu- lacivertliler, yedikleri bu golün şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Aleksic ve Chadli'yle pozisyonlara giren İstanbul ekibi, çerçeveyi bulamadı ve ilk yarı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İKİLİDE DE ÜSTÜN

İkinci yarıda beraberlik için bastıran Başakşehir, 63'te Aleksic'le eşitliği sağladı ve maçın sonlarına da bu skorla girildi. Ancak 85'te oyuna giren Fernandes, 3 dakika sonra ceza sahasında Kitsiou'nun hatasını affetmedi. Yunan defanstan topu kapan Şilili futbolcu, ağları sarstı ve final gibi maçın sonucunu belirledi: 2-1. Başkentteki ilk maçı 2-1 kazanan İstanbul ekibi, ikili averajda rakibine de üstünlük sağladı.

FERNANDES'E AYRI PARANTEZ

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, galibiyet golünü atan Fernandes'i övdü. Kocaman, "Fernandes'e ayrı parantez açmak lazım. Bu kadar eksiğimizin içinde takımı ve arkadaşları için önemli bir hamle yaptı" dedi.



KARAMAN KIZDI

A.Gücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yedikleri 2. golde büyük bir hata yapan Kitsiou'ya sitem ederek, "Kitsiou taca atsa, vursa bir şey olmayacak. Futbol hata oyunu, büyük bir hata yaptık golü yedik" dedi.