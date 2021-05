Son dakika spor haberleri | Demba Ba her şeyi açıkladı! "Fenerbahçe maçında..."

Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucu feshedilen Senegalli golcü Demba Ba'nın ayrılışıyla ilgili birçok polemik yaratılırken, tecrübeli futbolcu verdiği röportajla yaşanan süreci anlattı.



İngiliz Sky Sports'a konuşan Demba Ba, Aykut Kocaman ile tartışma yaşadığı ve bu nedenle sözleşmesinin feshedildiğine dair çıkan haberleri yalanladı. Senegalli golcü, "Yönetim, Kocaman'ın beni sezonun geri kalanında pek fazla oynatmayacağını söyledi. Bu nedenle kariyerimden ötürü sözleşmemi erken feshetmek istediler" diye konuştu.



"AYKUT KOCAMAN İLE BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK"



Deneyimli oyuncu, "Güçlü bir karakterim olduğu için çoğu zaman aklımda olanları söylemekten çekinmiyorum ve bu her zaman işe yaramıyor. Ayrılmadan birkaç hafta önce Aykut Kocaman ile birçok konuda bir toplantı gerçekleştirdik. Kendisine, beden dilini beğenmediğimi söyledim. O da benim beden dilimi beğenmediğini ifade etti ama bundan sonra her şey iyiydi" diye konuştu.



"YAZILANLARA İNANMAK İSTEMİYORUM"



Görüşmenin iki hafta sonrasında oynanan Fenerbahçe maçında kadroda olmadığını görünce şaşırdığını vurgulayan Demba Ba, "Bana, sahada daha çok koşup mücadele eden futbolcular yerine, topla ilişkisi iyi olan oyuncularla maçlara başlayacağını söyledi. İki hafta sonra Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadığımı görünce şaşırdım çünkü yaptığımız konuşmanın içeriği bu değildi ama bu futbol, her şey değişebilir. Yazılanlara inanmak da istemiyorum çünkü takımda şu an oynayıp oruç tutan birçok futbolcu var. Hatta Ramazan ayı gelmeden önce oruç tutacağım için forma giyemeyeceğimi söyleyen arkadaşlarım da oldu. Ancak bana göre bunların hepsi birer tesadüf" şeklinde konuştu.



"OYNADIĞIM FUTBOLDAN TEKRAR ZEVK ALMAK İSTİYORUM"



Kariyerinin bundan sonraki bölümü hakkında da konuşan 36 yaşındaki golcü, "Sadece son birkaç yıldır oynadığım futbolun tadını çıkarmak ve neşemi yeniden kazanmak istiyorum. Son birkaç yıldır futbolun neşesi biraz düştü ancak ben futbol aşığıyım ve çok iyi bir şekilde kariyerimi noktalamak istiyorum. İngiltere bir seçenek olabilir ama ben tek bir ülke ya da tek bir lige bağlı kalmak istemiyorum. Ailem ve kendim için en iyi kararı vereceğim" diye konuştu.