Başakşehir Ankaragücü: 2-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Başakşehir ve Ankaragücü, Süper Lig'in 39. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren bir mücadele oynadı. Her iki ekibin de ağları sarstığı gol düellosunda kazanan Başakşehir oldu.

Maçın golleri 15. dakikada Ankaragücü adına Paintsil'den gelirken, Başakşehir, 63. dakikada Aleksic, 88. dakikada Fernandes ile gol buldu.

Bu sonuçla Başakşehir, puanını 43'e çıkartarak 14. sırada kendine yer buldu. Ankaragücü ise 38 puanla 18. sırada yer aldı ve düşme hattına geriledi.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

15. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Pinto'nun soldan ortasında Alper Potuk'un ceza sahası içerisinden gelişine vuruşunda direkten dönen top Paintsil'in önünde kaldı. Bu oyuncu önündeki rakibine rağmen topu sağa çekerek şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

21. dakikada Paintsil'in pasında topla buluşan Alper Potuk ceza sahası dışından şutunu çekti ancak savunmaya da çarpan meşin yuvarlak direği sıyırarak dışarı çıktı.

23. dakikada Bolingoli'nin soldan ortasında Aleksic altı pas önünde topa kafayı vurdu, kaleci Friedrich meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sağdan açtığı yerden ortada Chadli çaprazdan şutunu çekti top yan ağlarda kaldı.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

63. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Berkay Özcan'ın pasında topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı Aleksic'e gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi önünden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-1

88. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahası içi sağ çaprazında Kitsiou'dan topu kapan Fernandes, şık bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 2-1

90+3. dakikada Kulusic'in sağdan ortasında savunmanın kafasından seken top arkada Alper Potuk'un önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Volkan Babacan topu çeldi.

Müsabaka Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.