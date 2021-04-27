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maçına hazırlanıyor!

Spor Toto 'in son şampiyonu , 37 haftası geride kalan ligde küme düşme hattında yer alıyor. Turuncu-lacivertliler Süper Lig’in 38. haftasında ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 15:58
Başakşehir Erzurumspor maçına hazırlanıyor!
, 'in 38. haftasında ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör yönetimindeki idmana dinamik ısınmayla ısınmayla başlandı. Antrenman, iki grup halinde paslaşma ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

ve fizyoterapistler eşliğinde çalışırken, maçında darbeye bağlı sakatlığı bulunan , ve günü tedavi ile geçirdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde 'a hareket edecek.
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