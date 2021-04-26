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Son dakika spor haberleri: Başakşehir'in puan kaybına tahammülü kalmadı

Düşme potasının bir basamak üstünde yer alan , son virajına girilen 'de kader maçlarına çıkacak. Ardı ardına ateş hattındaki rakipleri ve ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör , söz konusu müsabakaları 'yaşam mücadelesi' sözleriyle nitelendirdi. Başkent temsilcisiyle oynadıktan sonra 14 maçtır yenilgi yüzü görmeyen 'la deplasmanda mücadele edecek turuncu-lacivertli ekip, ardından bir başka rakibi 'u konuk edecek.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 12:06
Son dakika spor haberleri: Başakşehir'in puan kaybına tahammülü kalmadı

'in son şampiyonu unvanını elinde bulunduran Başakşehir, geçtiğimiz sezonun aksine adeta kabusu yaşıyor. İlk defa boy gösterdiği 'ne grup aşamasında veda eden, ligde ise alt sıralardan bir türlü kurtulamayan turuncu-lacivertliler, sezon ortasında Teknik Direktör 'la yollarını ayırmış ve takımı 'a emanet etmişti. Ancak kötü gidişe Kocaman da çare olamadı. Başakşehir, deneyimli çalıştırıcının yönetiminde ligde çıktığı 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Süper Lig'de 37. haftayı 37 puanla 17. sırada tamamlayan İstanbul temsilcisinin kalan 5 maçta puan kaybına tahammülü kalmadı.

DİREKT RAKİPLERİYLE OYNAYACAK
Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın tabiriyle 'ateş çemberinin tam içinde' yer alan Başakşehir, kümede kalma savaşında direkt rakipleriyle oynayacak. Ligin 38. haftasında aynı puana sahip olduğu ve son haftalarda çıkışa geçen 'a konuk olacak turuncu-lacivertli takımın kazanmaktan başka şansı yok. , galip geldiği takdirde 40 puana ulaşıp az da olsa rahat nefes alacak. Ancak mağlubiyet durumunda ise işler daha da zora girecek. Kocaman'ın takımı; Erzurum'da yenilir, ile ise kazanırsa 20. sıraya kadar gerileyebilir.
Başakşehir, 'un ardından potayla arasında sadece 1 puan olan ve mevcut durumda 38 puanla 15. sırada kendine yer bulan 'yle evinde karşılaşacak. Aykut Kocaman, müsabakasının ardından düzenlenen basın toplantısında bu kritik iki maçı 'yaşam mücadelesi' diyerek adlandırmıştı.

Başkent temsilcisiyle oynadıktan sonra 14 maçtır yenilgi yüzü görmeyen 'la deplasmanda mücadele edecek turuncu-lacivertli ekip, ardından bir başka rakibi Kayserispor'u konuk edecek.

BB Erzurumspor, ve Sivasspor karşılaşmalarında alınacak sonuçlar Kayserispor maçının önemini daha da arttırabilir. M.Başakşehir, ligin kapanışını da deplasmanında yapacak.

GOL ATMAKTA SIKINTI YAŞIYOR
Geçtiğimiz sezon 34 hafta üzerinden oynanan Süper Lig'i 65 golle tamamlayan Başakşehir, bu sezon ise 35 maçta sadece 37 gol atabildi. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için kazanmaya, bunun için de gol atmaya ihtiyacı olan turuncu-lacivertliler, Aykut Kocaman idaresindeki 14 müsabakada yalnızca 10 gol bulabildi. Hücum hattından istediği verimi alamayan Medipol Başakşehir'in en golcü oyuncusu 6 golle Gulbrandsen. Ardından 5'er golle Visca ve Demba Ba geliyor. Ancak Ba ile yollarını ayıran İstanbul ekibinin bir başka santrforu Crivelli'nin ise yalnızca 2 golü var.

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