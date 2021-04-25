Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Futbol şansı yanımızdaydı

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir sahasında Alanyaspor'u ağırladı. 0-0 sona eren karşılaşmanın ardından turuncu-lacivertli takım teknik direktörü Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

Kocaman, Alanyaspor'un galibiyeti hak ettiğini söylerken, "Maç öncesi ekip analizlerine baktığımız zaman mutlak kazanmamız gerekiyordu. 0-0 ve 1 puan çok da kötü olmadı. Galibiyete yakın taraf rakipti ve futbol şansı bizim yanımızdaydı. Puanla ayrılmak çok da kötü olmadı" diye konuştu.

"1 PUAN KÖTÜ SAYILMAZ"

Kocaman, önemli bir puan aldıklarını söylerken, "Ligin en düzenli takımlarından birisi, oturmuş bir oyunları ve kadrosu var. Giren çıkan oyuncular aynı oyunu oynuyor. Oyunun kontrolü açısından çözmemiz gereken bir oyundu. Özellikle sahanın bütünün kullanıyor Alanyaspor. Üçlü savunmayla maça çıkmaları handikap yarattı. İlk yarısını güçlü oyunla geçirdiler ve karşılık veremedik. Oyunu kontrolü Alanyaspor'daydı. İki problemimiz oldu. Oyuncu yerleşimini sağlayamadık, bunu sağladığımızda da basit top kaybı yaptık. Temel problem Alanyaspor'un topu daha fazla kullanması ve baskı yapmasıydı. İkinci yarı oyunu terse çevirdik. Oyunun kontrolünü ele aldık. Ceza sahası etrafında oynamaya başladı. Üretkenlik daha çok olmalıydı. Mutlak kazanma arzusunun getirdiği telaş ve kaygı üretkenlik problemi getirdi. Yorgunlukla birlikte Alanya dengeyi kurdu. Çok ihtiyacımız olan 1 puan çok kötü sayılmaz. Önce Erzurumspor ve sonrasında Ankaragücü maçları hayat mücadelesi olacak. Onlara konsantre olacağız" şeklinde konuştu.