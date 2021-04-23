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Son dakika spor haberi: 'den paylaşımı!

Son dakika spor haberi... 'den 2019 yılından bu yana forma giyen ile yolların ayrılmasının ardından Senegalli oyuncu için veda paylaşımı geldi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 18:08 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 18:21
Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir'den Demba Ba paylaşımı!

Süper Lig ekiplerinden , Senegalli golcü ile karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığını açıkladı. Turuncu-lacivertli ekibin resmi hesaplarından yapılan paylaşımda; tecrübeli golcünün antrenmanlardan ve şampiyonluk kutlamalarından görüntüleri ile 'nde Başakşehir'in attığı ilk gole yer verildi.

Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan ve gösterdiği performansla şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Demba Ba'nın sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. 'Şampiyon' ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümüzü atarak tarihe geçen Demba Ba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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