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Başakşehir Fenerbahçe maçı öncesi 'dan 'na övgü dolu sözler

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi evinde ağırlarken, turuncu-mavili ekibin teknik direktörü , maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kocaman konuşmasında 'na dair konuştu. İşte o sözler...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 18:33 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 18:46
Başakşehir Fenerbahçe maçı öncesi Aykut Kocaman'dan Emre Belözoğlu'na övgü dolu sözler

Başakşehir Teknik Direktörü , Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe teknik sorumlusu hakkında konuştu.

İşte o sözler;

"Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Son derece donanımlı birisi. Oyunculuğunda bu işin her tarafını gördü. Üst seviye insanlarla beraber oldu. Bütün bunların yanı sıra, çok tutkulu. İnşallah her şey istediği şekilde ilerler.

Altay, bu senenin flaş isimlerindendi. Ona da geçmiş olsun dliyorum.

İki takımın da yüksek şiddetle puana ihtiyacı var. Biz geçen hafta Gaziantep'e mağlup olduk, hafta içini boş geçtik, şimdi de Fenerbahçe'yle oynayacağız. Etrafımızdaki tüm takımlar puan kaybetti. Topun hakimiyetini alan, sanki bir adım daha öne çıkacak."

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