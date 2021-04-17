Haberler Medipol Başakşehir Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir'de üç eksik! Fenerbahçe maçında yoklar

Son dakika spor haberi: 'de üç eksik! maçında yoklar

Son dakika spor haberleri... 'in 35. haftasında , ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi takımda , ve forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 10:46
Son dakika spor haberi: Medipol Başakşehir'de üç eksik! Fenerbahçe maçında yoklar

, 'in 35. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen ve ligdeki son maçında 'e 2-0 yenilen Medipol Başakşehir, 33 puana sahip. Son 4 maçını kaybetmeyip, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-lacivertli ekip ise 66 puanda. Medipol Başakşehir'de bu karşılaşma öncesinde üç eksik bulunuyor. Tedavileri süren Junior , ve yarın forma giyemeyecek.

ALTI FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de altı futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde , , , , ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu altı oyuncu, Fenerbahçe maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.

SON DAKİKA