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Son dakika spor haberleri: maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto 'in 35. haftasında ile kozlarını paylaşacak. Turuncu-lacivertliler, teknik direktör yönetiminde zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2021 Salı 22:20
Son dakika spor haberleri: Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam etti

, 'in 35. haftasında 18 Nisan Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde pas ve top kapma çalışmaları yaptığı belirtildi. İdmanın taktik çalışmasıyla sona erdiği duyuruldu.

, , ve 'in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdükleri aktarıldı.

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