Haberler Medipol Başakşehir Gaziantep FK-Medipol Başakşehir maçı CANLI

- maçı CANLI

'in 33. haftasında sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 15:54
Gaziantep FK-Medipol Başakşehir maçı CANLI

'de 33. hafta heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 33. hafta mücadelesinde sahasında son şampiyon 'i konuk ediyor.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.


GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Başakşehir maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, , , Jefferson, Vetrih, Mirallas, Maxim, Rashid, Kenan, Dicko

Başakşehir: Volkan, Uğur Uçar, Epureanu, Ponck, Cemali, Youssuf, Tolga Ciğerci, Giuliano, Deniz, Visca, Demba Ba

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