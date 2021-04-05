Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde Başakşehir, Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. 26'da Tolga ile öne geçen Şehir, 71'de Adem'e engel olamadı: 1-1. 79'da Demba Ba penaltı kaçırırken; 87'de Ömer Ali füzeyle durumu 2-1 yaptı. 90'da Aleksic, skoru belirledi: 3-1. İç sahada 7 maç sonra kazanan Başakşehir, 33 puanla ateş hattından biraz olsun uzaklaştı.
Şehir geç açıldı!
Başakşehir, son anlara 1-1’le girdiği maçta Y. Malatya’yı 3-1 yenerek rahat nefes aldı.
Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 20:30 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50