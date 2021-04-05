Şehir geç açıldı!

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde Başakşehir, Yeni Malatya'yı 3-1 mağlup etti. 26'da Tolga ile öne geçen Şehir, 71'de Adem'e engel olamadı: 1-1. 79'da Demba Ba penaltı kaçırırken; 87'de Ömer Ali füzeyle durumu 2-1 yaptı. 90'da Aleksic, skoru belirledi: 3-1. İç sahada 7 maç sonra kazanan Başakşehir, 33 puanla ateş hattından biraz olsun uzaklaştı.