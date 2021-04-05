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Şehir geç açıldı!

, son anlara 1-1’le girdiği maçta Y. Malatya’yı 3-1 yenerek rahat nefes aldı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 20:30 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Şehir geç açıldı!

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımın mücadelesinde , 'yı 3-1 mağlup etti. 26'da ile öne geçen Şehir, 71'de 'e engel olamadı: 1-1. 79'da penaltı kaçırırken; 87'de füzeyle durumu 2-1 yaptı. 90'da , skoru belirledi: 3-1. İç sahada 7 maç sonra kazanan Başakşehir, 33 puanla ateş hattından biraz olsun uzaklaştı.

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