Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.





BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Leo, Cemali, Tolga, Youssouf, Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Issam, Wallace, Semih, Hafez, Acquah, Ahmed, Mustafa, Adem, Fofana, Tetteh

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.