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Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

'in 32. haftasında Başakşehir sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada iki takımın hedefi de mutlak üç puan. Zorlu mücadelenin CANLI anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 15:53
Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Başakşehir ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.


BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: , , Ponck, , Cemali, , , , , ,

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, , , Semih, , , , Mustafa, Adem, Fofana, Tetteh

BAŞAKŞEHİR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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