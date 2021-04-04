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- : 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 'in 32. haftasında 'u ağırlayan , rakibini 3-1 mağlup etti. Evinde 7 maç sonra kazanan 'e üç puanı getiren golleri Ciğerci, Şahiner ve Aleksic kaydetti.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 15:53 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 18:14
Başakşehir - Yeni Malatyaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto 'in 32. haftasında ile kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.

Başakşehir'in gollerini 26. dakikada Ciğerci, 87. dakikada Şahiner ve 90+1'de Aleksic kaydetti. 'nın sayısı ise 71'de 'ten geldi.

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Bu arada karşılaşmanın 79. dakikasında Başakşehir penaltı kazanırken, topun başıan geçen atıştan yararlanamadı.

Evinde 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Aykut Kocaman'In ekibi, puanını 33' yükseltip derin bir nefes aldı. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kalıp düşme hattına iyice yaklaştı.

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