Başakşehir - Yeni Malatyaspor: 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi Başakşehir son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 kazandı.
Başakşehir'in gollerini 26. dakikada Tolga Ciğerci, 87. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1'de Aleksic kaydetti. Yeni Malatya'nın sayısı ise 71'de Adem Büyük'ten geldi.
DEMBA BA PENALTI KAÇIRDI!
Bu arada karşılaşmanın 79. dakikasında Başakşehir penaltı kazanırken, topun başıan geçen Demba Ba atıştan yararlanamadı.
Evinde 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Aykut Kocaman'In ekibi, puanını 33' yükseltip derin bir nefes aldı. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kalıp düşme hattına iyice yaklaştı.