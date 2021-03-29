Kuvvetimizi göstereceğiz

Antalya'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Fernandes, "Zorlu bir süreçteyiz ama kendimize güveniyoruz. Başakşehir'in kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz" dedi.

BAŞAKŞEHİR RİZE'YE TAKILDI

Milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen direkt rakiplerinden Çaykur Rizespor'la karşılaştı. Karşılıklı anlaşma gereği 35 dakika üzerinden oynanan mücadele 1-0 Rizespor'un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golü 34'te Tunay Torun'dan geldi.