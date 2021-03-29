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Kuvvetimizi göstereceğiz

'in Şilili kanat oyuncusu , ligdeki kötü durumlarını kalan haftalarda değiştirecekleri sözünü verdi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 22:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Kuvvetimizi göstereceğiz

'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Fernandes, "Zorlu bir süreçteyiz ama kendimize güveniyoruz. 'in kuvvetli yanını tekrar göstermek istiyoruz" dedi.

BAŞAKŞEHİR RİZE'YE TAKILDI
Milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Başakşehir, 'de alt sıralardan kurtulmak isteyen direkt rakiplerinden 'la karşılaştı. Karşılıklı anlaşma gereği 35 dakika üzerinden oynanan mücadele 1-0 'un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golü 34'te 'dan geldi.

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