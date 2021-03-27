Haberler Medipol Başakşehir Konyaspor’u özledim

’u özledim

, “Ayrılalı iki ay oldu. Taraftarlar her maç öncesi başarı diliyor. Transfer kolay değilmiş” dedi.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 20:31 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Konyaspor’u özledim
'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı , eski takımını özlediğini söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "İki ay oldu, ayrıldığım günden bu yana taraftarı her maçtan önce ve sonra başarı dileklerini gönderiyor. Konyaspor'da çok önemli yıllar geçirdim. Transfer çok kolay olmuyormuş. Konyaspor'u özlemedim desem yalan olur. Ait olduğunuz, oraya kendinizi yakıştırdığınız bir konumdan bir anda kopup ayrılmak kolay olmuyor. Bunun içinde hafif bir özlem, burukluk var, bu tatlı ve güzel bir şey" diye konuştu.
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