Konyaspor’u özledim

Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Ömer Ali Şahiner, eski takımını özlediğini söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, "İki ay oldu, ayrıldığım günden bu yana Konyaspor taraftarı her maçtan önce ve sonra başarı dileklerini gönderiyor. Konyaspor'da çok önemli yıllar geçirdim. Transfer çok kolay olmuyormuş. Konyaspor'u özlemedim desem yalan olur. Ait olduğunuz, oraya kendinizi yakıştırdığınız bir konumdan bir anda kopup ayrılmak kolay olmuyor. Bunun içinde hafif bir özlem, burukluk var, bu tatlı ve güzel bir şey" diye konuştu.