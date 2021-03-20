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Son dakika spor haberi: Denizlispor maçına çıkacak Başakşehir'de 5 eksik

Son dakika spor haberi: 'in 31. haftasında , yarın deplasmanda Denizlispor'a konuk olacak. Turuncu lacivertlilerde beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 09:51
Son dakika spor haberi: Denizlispor maçına çıkacak Başakşehir'de 5 eksik

, 'in 31. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem yönetecek.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması öncesinde Medipol Başakşehir 29 puana sahip. Turuncu-lacivertli ekip, aynı puana sahip 'nün averajla gerisinde 18. sırada yer alıyor.

Yukatel Denizlispor ise 24 puanla, haftaya 20. sırada giriyor.

EKSİKLER

Medipol Başakşehir'de kart cezalısı , bu mücadelede forma giyemeyecek.

İstanbul temsilcisinde sakatlıkları süren , Bolingoli, , ve de diğer eksik isimler.

BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde , , , ve bu sezon ligde üçer sarı kart gördü. Bu beş oyuncu, Yukatel Denizlispor karşılaşmasında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig'in 32. haftasında sahasında ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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