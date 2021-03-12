Son dakika spor haberi: Başakşehir-Beşiktaş maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu!

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda.

Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Medipol Başakşehir ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta ağırladığı Medipol Başakşehir'i 3-2 yenmişti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. VAR odasında ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.