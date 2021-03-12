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Son dakika spor haberi: - maçının VAR hakemi oldu!

Son dakika spor haberi... 'in 30. haftasının kritik mücadelesinde son şampiyon ile lider karşı karşıya geliyor. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği zorlu karşılaşmanın VAR hakemi oldu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 11:40 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 11:50
Son dakika spor haberi: Başakşehir-Beşiktaş maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu!

, 'in 30. hafta açılış maçında bugün 'e konuk olacak. Ligin 29. haftasında Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 60 puanla en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider durumda.

Bu sezon sıkıntılı bir süreç geçiren son şampiyon Medipol ise 29 puanla sıralamanın 16'ncı basamağında bulunuyor.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta ağırladığı Medipol Başakşehir'i 3-2 yenmişti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. VAR odasında ise olacak.

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