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Başakşehir maçında Aykut Kocaman'dan tek değişiklik!

'in 30. haftasında Başakşehir sahasında 'ı konuk etti. Karşılaşma öncesi turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman, maçı 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 19:36
Başakşehir Beşiktaş maçında Aykut Kocaman'dan tek değişiklik!
Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları maçının 11'inden tek değişiklik yaparak karşısına çıktı.

'in 30. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Bu zorlu müsabakada Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geride kalan haftada Ankara'da 1-0 kazanarak 10 maçlık galibiyet hasretlerine son verdikleri Gençlerbirliği karşılaşmasının 11'inden tek değişiklikle sahaya çıktı.

Kocaman, savunmanın sağında 'nin yerine 'e görev verdi.

Turuncu-lacivertlilerde Caiçara, Bolingoli, , , , J.Fernandes ve de sakatlıkları sebebiyle kadroda değil.
Başakşehir, Beşiktaş maçına şu 11'le çıktı:

"Volkan - Rafael, , , - , Berkay, Deniz, Giuliano, Aleksic - Crivelli"
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