Aykut Kocaman'dan Başakşehir - Beşiktaş maçı sonrası mağlubiyet açıklaması!

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlanan Başakşehir - Beşiktaş maçı sonrası turuncu lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, maçı değerlendirdi.



İşte o sözler;



"Oyunda ortalama 1500-2000 arası hareket oluyor. Bunları birbirinden ayırmak doğru değil. Bugün esas itibarıyla daha uyumlu ve şampiyonluğu isteyen, saha yerleşimini kolay halletmiş bir takım vardı karşımızda. Bizde yeni bir oyun anlayışı yerleştirmeye çalışıyoruz"

"Bugünkü ana etken Beşiktaş'ın bizden daha iyi oynamasıydı. Başka etken yok. Maçı izledikten sonra bizim adımıza ucuz bir mağlubiyet olduğu da görülüyor."

"Oyunun ilk yarısında biraz fazla tutucu kaldık kendi sahamızda. Bunda da ana faktör şu oldu, maçın başındaki hızlı hücumların oyunculara getirdiği lezzet topun bizde kalma süresini kısalttı. Takım boyu uzayınca Beşiktaş'ın arkadaki üçlüsü topun peşinde koşturdu."

"Topun peşinde koşma süremiz artınca top tutamadık. Yediğimiz ikinci golde kaleye şut olmadan top enteresan şekilde içeri doğru girdi ve dengeleri değiştirdi biraz."

"Önce süreyi sonra kaliteyi artırmamız lazımdı ikinci yarıda, gelen gol direncimizi de artırdı ama sonraki süreçte Beşiktaş yine geldi. Duran toplardaki sorunu nispeten atlattığımızı düşünüyordum ama bugün tekrar hortladı gibi gözüktü."

"Tekrar maçı çevirdik, Beşiktaş'ın da çevirebilir bir hali yok, oyun her tarafa gidebilir gibi gözükürken, pozisyonların çok da yanlış olmadığı bir durumda garip bir golle maçı kaybetme durumunda kaldık. Tek değil pek çok gerekçe var bugün."

"Şu an çok söyleyecek bir şey yok, anlamı yok. Maç ve durum hakkında söylüyorum. Değiştirmemiz ve değiştirilmesi gereken çok şey var. Takımın genetiği olan iki yıl önceki düzenli oynayan, sahada ne yaptığını bilen pozisyonuna getirmek gerekiyor."

"Şu an ne söylesek bir tarafı boşta kalan, durumu kurtarmaya yönelik şeyler olacak. Doğrusu bu, takımı kendi genetiğine ve düzenli oyuna doğru götürmek lazım."

Demba Ba konusunda: "Hiçbir oyuncu yedek kalmaktan hoşlanmaz, içeride izledim konuşmaları. Ben oynarken de böyledi, önce de sonra da böyleydi. Oyuncuya bunu sorduğunuzda işin provokasyon tarafı ağır basıyor."