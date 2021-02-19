Başakşehir Trabzonspor maçında Deniz Türüç sakatlanarak oyundan çıktı!

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı Başakşehir Trabzonspor maçıyla başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 32. dakikasında Deniz Türüç sakatlık yaşadı. 32. dakikada belinden sorun yaşayan 28 yaşındaki futbolcu oyuna devam etmek için çok istekli davrandı ancak sakatlığı buna müsaade etmedi. Saha kenarında iğne yapılan deneyimli kanat oyuncusu, ağrılarının devam etmesi sonucu 39. dakikada oyundan sedyeyle çıktı ve yerine Fredrik Gulbrandsen girdi.

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.