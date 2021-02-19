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Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıktı!

'in 26. haftasında sahasında 'u ağırlayan 'de sakatlık şoku yaşanıyor. Turuncu-lacivertlilerde mücadelenin 32. dakikasında belinden bir sorun yaşadı. Deneyimli kanat oyuncusu iğne olduktan sonra bir süre kendini denedi ancak oyuna devam edemedi. 28 yaşındaki futbolcu yerini 'e bıraktı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 19:40 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 19:57
Başakşehir Trabzonspor maçında Deniz Türüç sakatlanarak oyundan çıktı!

'de 26. hafta heyecanı Başakşehir maçıyla başladı. 'nda oynanan mücadelenin 32. dakikasında sakatlık yaşadı. 32. dakikada belinden sorun yaşayan 28 yaşındaki futbolcu oyuna devam etmek için çok istekli davrandı ancak sakatlığı buna müsaade etmedi. Saha kenarında iğne yapılan deneyimli kanat oyuncusu, ağrılarının devam etmesi sonucu 39. dakikada oyundan sedyeyle çıktı ve yerine girdi.

Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.

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