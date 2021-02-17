Medipol Başakşehir'den Edin Visca için doğum günü mesajı!

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 31 yaşına giren takım kaptanı Edin Visca'nın doğum günü kutladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun Edin Visca." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan bir diğer paylaşımda ise "Bir dakikada Edin Visca" başlığıyla, Bosna-Hersekli oyuncunun UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerden oluşan 1 dakikalık video yayımlandı.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Visca, son olarak turuncu-lacivertli takımın 10 Ocak'ta deplasmanda 2-1 kazandığı MKE Ankaragücü maçında forma giymişti.