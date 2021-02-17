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'den için doğum günü mesajı!

31 yaşına giren 'in tecrübeli oyuncusu için kulübünden paylaşım geldi. yaptığı paylaşıma "İyi ki doğdun " notunu düştü. İşte detaylar...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 14:51
Medipol Başakşehir'den Edin Visca için doğum günü mesajı!

Futbol Kulübü, 31 yaşına giren takım kaptanı 'nın doğum günü kutladı.

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İyi ki doğdun ." ifadeleri kullanıldı.

Kulüpten yapılan bir diğer paylaşımda ise "Bir dakikada Edin Visca" başlığıyla, Bosna-Hersekli oyuncunun 'nde attığı gollerden oluşan 1 dakikalık video yayımlandı.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Visca, son olarak turuncu-lacivertli takımın 10 Ocak'ta deplasmanda 2-1 kazandığı maçında forma giymişti.

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