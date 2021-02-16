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Başakşehir maçına hazırlanıyor!

'in son şampiyonu , 25 haftası geride kalan ligde küme düşme hattına kadar geriledi. Turuncu-lacivertliler bu hafta ile oldukça kritik bir maça çıkacak.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2021 Salı 19:27
Başakşehir Trabzonspor maçına hazırlanıyor!

, 'in 26. haftasında 19 Şubat Cuma günü sahasında 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, teknik direktör yönetimindeki antrenmanda maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Göztepe karşısında az süre alan ve oynamayan oyuncular ise idmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yaptı. Daha sonra sahada ısınma hareketleriyle süren antrenmanda dar alanda paslaşma ve top kapma çalışmaları yapıldı. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı devam eden oyuncular fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Medipol Başakşehir, yarın saat 15.00'te gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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