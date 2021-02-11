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Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 17:43
Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün açıklamasına göre, teknik direktör yönetimindeki antrenmanda, ile oynanan maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışmaları gerçekleştirirken, sahada ise pas ve top kapma idmanı yapıldı. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen , , -Mbombo, , , , , ve fizyoterapistler eşliğinde çalıştı.

Fenerbahçe maçında sakatlık geçiren ve 'nun durumunun önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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