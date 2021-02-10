Aykut Kocaman: İvmeyi korumalıyız

Usta çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin eksik kalması işimizi bir nebze de olsa kolaylaştırdı. Tempolu, güzel bir mücadele oldu. Daha farklı da kazanabilirdik ancak talihsiz fırsatları harcadık" şeklinde konuştu. Kocaman, oyuncularını tebrik ederek "Ellerinden geleni yaptılar. Uzatmanın başında bulduğumuz gol skoru tutmamız açısından ikinci bir şanstı ve bunu da kullandık. Şimdi yeniden lige dönme zamanı. Yoğun bir maç programı var. Umarım bu ivmeyi ligde de devam ettirebiliriz. Fenerbahçe'yi de kutluyorum" ifadelerini kullandı.