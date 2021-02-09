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'de yönetiminde ilk gol 'ye

'nda ile karşılaşan , Teknik Direktör yönetiminde ilk golünü sarı lacivertli ekibe attı. Turuncu-lacivertliler, Kocaman idaresinde ligde 'a 3-0, 'e de 1-0 mağlup olmuştu.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 22:15 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2021 Salı 22:16
Başakşehir'de Aykut Kocaman yönetiminde ilk gol Fenerbahçe'ye
çeyrek finalinde , 'ye konuk oluyor. 'de 6 maçtır galip gelemeyen ve kupayı müzesine götürerek 'ya gitmenin hesaplarını yapan turuncu-lacivertliler, 'de tur peşinde. 'un görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna yönetimindeki Başakşehir, ligde 'a 3-0, 'e de 1-0 kaybetmişti. Bu müsabakalarda rakip ağları sarsamayan , deneyimli çalıştırıcı ile ilk golünü Fenerbahçe karşısında buldu.

Turuncu-lacivertli takım, sarı-lacivertli ekip karşısında 42. dakikada 'in ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

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