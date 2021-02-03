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Olağanüstü orta

’in hocası , ’nun golünde asisti yapan ’a övgü: Futbol sahalarında az görülecek bir ortaydı...

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 22:27 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Olağanüstü orta
'in başında çıktığı ilk maçta 'a mağlup olan , 90 dakika sonunda üzgündü. Sözlerine maçların taraftarsız oynanmasıyla ilgili başlayan Kocaman, "Futbolu futbol yapan taraftarlar, büyük eksiklik. Seyirci olmayınca tatsız sesler de çok duyuluyor. Buradan puanı ve 3 puanı alabilecek pozisyonlar bulduk. 'nın maçın oyuncusu olduğunu söylemek karşılaşmayı. 'nun golünde , futbol sahasında az görülebilecek olağanüstü bir orta yaptı" dedi. Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı: "Değişmeyen şeylerden bir tanesi de hakemlerimiz. Donk'un Ba'ya yaptığı pozisyona penaltı çalınmalıydı."
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