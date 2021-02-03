Olağanüstü orta

Başakşehir'in başında çıktığı ilk maçta G.Saray'a mağlup olan Aykut Kocaman, 90 dakika sonunda üzgündü. Sözlerine maçların taraftarsız oynanmasıyla ilgili başlayan Kocaman, "Futbolu futbol yapan taraftarlar, büyük eksiklik. Seyirci olmayınca tatsız sesler de çok duyuluyor. Buradan puanı ve 3 puanı alabilecek pozisyonlar bulduk. Muslera'nın maçın oyuncusu olduğunu söylemek karşılaşmayı. Onyekuru'nun golünde Donk, futbol sahasında az görülebilecek olağanüstü bir orta yaptı" dedi. Kocaman, sözlerini şöyle tamamladı: "Değişmeyen şeylerden bir tanesi de hakemlerimiz. Donk'un Ba'ya yaptığı pozisyona penaltı çalınmalıydı."