Kocaman dönemi

Okan Buruk'la yollarını ayıran Başakşehir, Son olarak Konyaspor'da görev yapan Aykut Kocaman'la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. 55 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, Başakşehir ailesinin bir parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Başkan Gümüşdağ da Kocaman'ın Türkiye'nin en değerli teknik direktörlerinden biri olduğunu belirterek, "Tecrübesi ve birikimiyle Başakşehir Ailesi'ne çok katkısı olacağına inanıyorum. Şanssız bir dönemden geçiyoruz ancak el birliğiyle yeniden ligde üst sıralara çıkacağız. Bu gedefle elini taşın altına koyan Aykut Kocaman'a ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyorum" diye konuştu.