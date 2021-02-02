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Teknik Direktörü Aykut Kocaman Galatasaray maçı sonrası konuştu: maçın en iyisiydi

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol , deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Kaşılaşma sonrası turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu. Kocaman, "'nın maçın en iyisi olduğunu söylemek maçı anlatan durumlardan biri." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 21:39 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 21:42
Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman Galatasaray maçı sonrası konuştu: Muslera maçın en iyisiydi

Süper Lig'in 23. haftasında Medipol , Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Mücadelenin ardından teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

İşte Kocaman'ın o sözleri:

"Seyirci olmadan, dışarıdan gelen rahatsız edici sesler bence hiç hoş değil.

Salgın pek çok şeyi değiştirdi. Benim de dışarıda kalmam da önemli etkenlerden biriydi. Statta taraftar olmadığı için futbolu futbol yapan o coşkulu hal olmuyor.

Seyirci olmayınca tatsız sesler var, onlar çok duyuluyor. Daha da bugün batıcıydı.

Buradan 3 puanla dönecek yeteri kadar pozisyonu ürettik. Maçın skoru 3-0 olunca bir şeyler söylemek çok da kolay olmuyor. 'nın maçın en iyisi olduğunu söylemek maçı anlatan durumlardan biri.

Onyekuru'nun ayağına tüy düşünce penaltı. Öbür taraftan Donk, Demba Ba'yı itiyor penaltı değil. Kriter ne? Anlamak zor."

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